Abap-BA lança campanha publicitária contra a crise

Anunciar é importante para os negócios de uma empresa, especialmente em tempos de crise. É essa a mensagem que a campanha da Associação Brasileira de Agências de Publicidade - Bahia (Abap-BA), que está sendo veiculada desde o último dia 5, quer transmitir ao mercado anunciante.

A ação conta com o apoio dos principais veículos de comunicação da capital baiana, entre eles A TARDE. "Propaganda não é custo, é investimento. Ninguém faz isso para não ter um retorno", afirma o presidente da associação, Moacyr Maciel.

As peças, produzidas pela agência Ideia 3, enfatizam a importância de estar em evidência para o mercado consumidor. E mostram que as empresas que investem em publicidade costumam superar suas concorrentes, mesmo em meio a crises econômicas.

Maciel conta que a campanha já foi apresentada à Abap nacional e será reproduzida em outros estados brasileiros.

Iniciativa semelhante está sendo realizada pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). Desde o final de agosto, a entidade está veiculando, em seus 125 jornais associados, uma campanha cujo slogan é "Nunca se leu tanto jornal".

Crise

A ação destaca a manutenção dos jornais como importantes formadores de opinião, cujos conteúdos estão cada vez mais acessíveis aos leitores, através de computadores e celulares.

Economistas acreditam que a recuperação da economia brasileira, dessa vez, se dará de forma mais lenta, voltando a números positivos a partir de 2017. O período coincide, aliás, com o biênio da nova diretoria da Abap Bahia.

Além da crise econômica no país, o mercado baiano de comunicação sofre com a ausência de grandes anunciantes, como havia no passado, diz Maciel. "A maioria das agências têm clientes em outros mercados", afirma Maciel.

No país, segundo pesquisa do Ibope Media, os gastos com publicidade nos maiores mercados obteve uma pequena alta de 0,8% no primeiro semestre desse ano.

