A TARDE tira dúvidas de leitores sobre o IRPF 2015

A Receita Federal começará a receber as declarações dos contribuintes a partir da próxima segunda-feira, 2, até 30 de abril. Para ajudar o leitor a fazer a sua prestação de contas com o Imposto de Renda, A TARDE, em parceria com os contadores Alberto Vila Nova, sócio da Agilize Serviços Contábeis, e Antônio Nogueira, sócio-diretor da Acre Contadores Associados, inicia a coluna tira-dúvidas sobre o tema, veiculada na próxima semana.

As perguntas poderão ser enviadas desde já para o e-mail economia@grupoatarde.com.br. As respostas serão publicadas diariamente no jornal e no Portal A TARDE.

"Essa coluna é de suma importância, não só por tirar as dúvidas individuais, mas também por esclarecer a legislação do imposto de renda", afirma Nogueira.



Com 37 anos de experiência na área, ele aponta os três temas mais relacionados a erros na prestação de contas ao fisco: a declaração de despesas desconsideradas pela Receita, a exemplo dos procedimentos estéticos; o lançamento de bens a prazo com o seu valor total e não o pago durante o período; e a valorização do preço do imóvel declarado, de um ano para o outro.

Alberto Vila Nova destaca as despesas médicas como o item que mais gera equívocos na declaração. De valor ilimitado, precisam de recibos comprobatórios para serem aceitas pela Receita.

Regras

Estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam, em 2014, rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, de mais de R$ 40 mil, entre outros casos.

Os contribuintes que fizerem a declaração simplificada vão ter desconto de 20% da renda tributável, limitado a R$ 15.880,89.

Os que optarem pelo modelo completo terão, por dependente, dedução de R$ 2.156,52; R$ 3.375,83 deduzidos com educação; e R$ 1.152,88 com empregada doméstica. A previdência privada gera uma dedução de 12% sobre a renda bruta.

Este ano, o contribuinte terá de fornecer o número do CPF do dependente que, em 2014, completou 16 anos. "É importante que os pais não deixem isso para a última hora", alerta Alberto.

