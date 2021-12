A TARDE premia os melhores corretores de 2014

O corretor Crisnilson Lacerda e as empresas de corretagem J. Osvaldo Imóveis e José Alberto Imóveis foram os grandes vencedores do Prêmio Corretor do Ano 2014 nesta quarta-feira, 17. A premiação, que chega à quinta edição, é uma promoção do Grupo A TARDE, com apoio da empresa Odebrecht Realizações Imobiliárias.

Os corretores e suas empresas destacaram-se vencendo, duas categorias, entre as 12 totais do prêmio. J. Osvaldo Imóveis ficou em primeiro lugar nas categorias Imobiliária Venda e Imobiliária Terrenos e Fazendas. Já José Alberto Imóveis foi o destaque das categorias Imobiliária Aluguel e Imobiliária Mídias Digitais. O corretor Crisnilson Lacerda levou dois troféus, nas categorias Corretor Mídias Digitais e Terrenos e Fazendas.

Ficaram também em primeiro lugar as empresas Reis e Sá Imobiliária (Revelação) e SV Assessoria Imobiliária (Melhor Fornecedor). Entre os profissionais liberais receberam também os troféus de destaque do ano os corretores Marcio D'Ávila (Venda), Osvaldo Souza (Aluguel), Pedro Henrique Aragão (Revelação) e Jair Purificação (Destaque Jornal Massa).

<ARQUIVO ID=1475272/>

Os indicados para premiação são selecionados entre os profissionais e empresas que mais publicaram anúncios nos veículos de comunicação do Grupo A TARDE, tradicionalmente considerado um dos principais canais de compra e venda de imóveis do estado.

Depois, os nomes das empresas e corretores que se destacaram anunciando produtos são submetidos à votação popular nas 12 categorias, por meio do site especialmente criado para a premiação: https://premiocorretor.atarde.uol.com.br.

A relação completa de todos os premiados, inclusive das empresas e profissionais que ficaram em segundo lugar, também pode ser conferida no mesmo endereço.

Todos os primeiro colocados receberam troféus, além de hospedagem em Sauípe e um ano de assinatura do jornal A TARDE. Os classificados em segundo lugar também terão direito a um ano de assinatura do jornal.

<GALERIA ID=19746/>

Reconhecimento

A solenidade de entrega dos troféus aos vencedores foi realizada no espaço de eventos do Restaurante Cathedrall, no bairro de Stella Mares, em Salvador. Ao parabenizar os participantes, o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, destacou a parceria com a categoria e o caráter de confraternização do evento, "sobretudo, após um ano considerado difícil e diante dos novos desafios para 2015, com os novos projetos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PPDU)", como ressaltou.

O Grupo A TARDE ainda prestou uma homenagem a três imobiliárias do interior: Fábio Braga Imóveis, de Santo Antônio de Jesus; além de Espaço Inteligência Imobiliária e Brasil Empreendimentos Imobiliários, ambas de Feira de Santana.

"É uma iniciativa muito importante do Grupo A TARDE que este ano foi ainda mais especial, pois representou um estímulo diante das dificuldades enfrentadas", afirmou o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-Ba), Samuel Prado.

adblock ativo