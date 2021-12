A TARDE premia os destaques do agronegócio em 2012

O Jornal A TARDE entrega nesta sexta-feira, 22, o troféu "Destaques do Agronegócio - 2012", que irá premiar os produtores da Bahia com melhor desempenho no ano passado em 21 categorias.

A festa acontece no hotel Pestana, no Rio Vermelho. É a quarta edição do prêmio, que conta com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Associação Baiana dos Expositores.

"O prêmio é muito bom porque estimula as pessoas a levantar a cabeça e seguir em frente neste momento difícil de seca. Os eleitos, neste ano, são duplamente vencedores", disse o secretário de Agricultura, Eduardo Salles.

Para cada uma das 21 culturas ou criações são indicados três nomes de destaque. A escolha é feita pelas câmaras setoriais de cada uma delas. "A escolha feita pelas câmaras setoriais confere mais cumplicidade. Se fosse instituído um júri para eleger os vencedores não teria a mesma legitimidade", diz Salles.

Serão premiados produtores de leite, fibras naturais, bovinos/bubalinos, grãos, café, guaraná, cacau, charuto, apicultura, oleaginosas, borracha natural, caprinos e ovinos de corte, florestas, cana de açúcar e derivados, algodão, pesca e aquicultura, citricultura, mandioca, hortaliças, aves e suínos

A Cooperativa dos Empreendedores Rurais de Jussara (Cooperj), na microrregião de Irecê, foi escolhida na categoria caprinos e ovinos. "O prêmio é um incentivo maior aos produtores", afirma o presidente da Cooperj, Vanderlan Araújo da Silva.

Devido à seca, a cooperativa, que costumava ter uma produção de 2,7 mil litros por dia chegou a produzir apenas 700 litros/dia em 2012. Com as chuvas de janeiro, a situação melhorou. "Ultrapassamos os mil litros por dia", diz Vanderlan.

