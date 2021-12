A TARDE ganha Prêmio Sebrae pela quarta vez seguida

Pela quarta vez consecutiva, A TARDE venceu, nesta quarta-feira, 7, a fase regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo Impresso. Nesta 6ª edição, ficou em 1º lugar, entre três finalistas, a matéria "Startups brasileiras estão em alta", de Clarissa Borges e Joana Oliveira.

O superintendente do Sebrae, Edival Passos, destacou o papel da imprensa na formação de microempresários individuais, que já passam dos 260 mil na Bahia. No país, são quatro milhões de microempresários que saíram da informalidade.

"As matérias veiculadas ajudam a fortalecer os pequenos negócios e no crescimento do número de novos empreendedores", afirmou. Nesta edição, Bahia ficou em 2º lugar em número de profissionais inscritos no Prêmio Sebrae de Jornalismo, com 163 trabalhos inscritos.

Diante de uma plateia formada por profissionais da imprensa, empresários e convidados, a organização do 6º Prêmio Sebrae de Jornalismo prestou uma homenagem ao fundador de A Tarde, Ernesto Simões Filho, ao fazerem referência ao "primeiro empreendedor da comunicação da Bahia". O crítico de cinema João Carlos Sampaio, colaborador de A Tarde, falecido no último dia 2, também foi homenageado.

O 6º Prêmio Sebrae de Jornalismo contemplou ainda os trabalhos "Jovens Empreendedores", na categoria Radiojornalismo, de Helder Souza e Aysa de Jesus, da Rádio CBN; "Reforçando a Base", na categoria Fotojornalismo, de Rafael Martins, da Revista Bahia Indústria; "Empreendedorismo cultural: os pequenos fazem melhor no mercado independente", na categoria Webjornalismo, de Guilherme Reis e Virgínia Andrade, do portal ibahia; "Aprendendo a cultivar hortaliças usando a técnica hidropônica", na categoria Reportagem Cinematográfica, do programa Bahia Rural, da TV Bahia, de Miro Filho e Pedro Correia; e na categoria Telejornalismo, a matéria "Uva é usada como base em cosméticos", também do Bahia Rural da TV Bahia, de Juliana Cavalcante e Alcebíades Azevedo.

