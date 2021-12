A TARDE entrega prêmio para destaques do agronegócio

O jornal A TARDE entregou na noite desta sexta-feira, 22, o troféu "Destaques do Agronegócio - 2012" para os produtores que tiveram melhor desempenho no ano passado, em 22 categorias.

A quarta edição do prêmio foi realizada no Hotel Pestana, no Rio Vermelho, e reuniu dezenas de produtores rurais do Estado. O evento contou com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Associação Baiana dos Expositores e patrocínio do Banco do Nordeste, Petrobras, Caixa Econômica Federal e Sebrae.

Para cada uma das 22 categorias, foram indicados três nomes de destaque. Os vencedores foram eleitos pelas câmaras setoriais de cada uma delas.

Presente no evento, o secretário de Agricultura, Eduardo Salles, disse que o prêmio deste ano é duplo, devido às dificuldades enfrentadas em decorrência da seca. "O empresário que recebe o prêmio conseguiu resistir a um momento difícil", disse.

Ganhadores - A Associação dos Fruticultores do Perímetro Irrigado de Curaçá (Afrupec), do município de Vitória da Conquista, recebeu o prêmio na categoria de Fruticultura.

"O coco produzido no projeto Curaçá é um dos melhores do Brasil. A cooperativa conseguiu até levar uma agroindústria de envase de coco para a região", disse o produtor associado da Afrupec Joseval Barbosa.

Já os produtores da Fazenda Lajedo do Ouro, do município de Ibirataia, receberam reconhecimento pela produção de cacau destinado à fabricação de chocolates finos. "Não só o chocolate gourmet precisa de um tratamento especial, o cacau utilizado também deve ter qualidade", conta o representante da fazenda, Pedro Magalhães Neto.

Segundo o diretor de redação de A TARDE, Vaguinaldo Marinheiro, a premiação é um reconhecimento da importância que o setor tem na Bahia. "O mundo pode prescindir de muitas coisas, mas não pode existir sem a agropecuária e a agricultura", disse.

No dia 31, A TARDE publicará um caderno especial com os vencedores do prêmio "Destaques do Agronegócio - 2012".

