A TARDE e CDL de Salvador firmam parceria

Como forma de incentivar o comércio varejista local a reagir à crise, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador deve lançar, nos próximos meses, uma nova campanha promocional para estimular as vendas no setor. "Depois da Liquida Salvador, que este ano chegou a 18ª edição, e a Liquida Bahia, promovida pela federação baiana das CDLs, estamos agora já concluindo os detalhes para um evento extra que lançaremos antes do final do ano", adiantou, nesta quarta-feira, 16, o presidente da CDL SSA, Frutos Dias Neto, em visita à sede do Grupo A TARDE.



Todas as ações da CDL de interesse de associados e consumidores em geral serão agora divulgadas pelo jornal A TARDE, em um suplemento especial, a ser publicado sempre nas últimas quartas-feiras de cada mês. Dias Neto e o diretor geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, firmaram o convênio de parceria comercial, que ainda prevê condições especiais para os lojistas, para assinaturas e publicação de anúncios.



"É um jornal de grande circulação em todo o estado, o que nos vai permitir ampliar nossa comunicação com todo o varejo baiano e a clientela, divulgando oportunidades, orientações, cursos e palestras, entre outras informações de grande valia nessa época para o lojista", disse Dias Neto. Ele esteve na sede do A TARDE, acompanhado pelo vice-presidente da entidade, Paulo Tannus Freitas.

