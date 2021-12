A TARDE divulga até sábado os seis projetos vencedores

Projetos de inovação tecnológica, até já reconhecidos por instituições de pesquisa e órgãos governamentais, e que, muitas vezes só precisam ser mais conhecidos para poder deslanchar comercialmente no mercado estão entre as seis iniciativas selecionadas pela ação “A TARDE Inovação e Tecnologia”. A iniciativa foi lançada em agosto, na primeira edição na Bahia da Campus Party, evento internacional de inovação tecnológica. Foram 188 projetos inscritos durante e após o evento.

Dentre os vencedores está a jornalista e pós-graduanda em comunicação estratégica Clara Luz Pinheiro, que inventou um contêiner para facilitar a coleta de água no semiárido. Outro projeto selecionado foi o de Helio Pereira, com um conversor de energia que prevê a geração de eletricidade a partir do movimento das ondas do mar.

A estudante Michelle Melo, graduanda em engenharia elétrica no Instituto Federal da Bahia de Paulo Afonso, na região do Vale do São Francisco, desenvolveu um sistema de limpeza para painéis solares, acompanhando a tendência de crescimento do setor no estado. Já o ex-agente de endemias e atual pesquisador Alex Correia criou um drone para ajudar a combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças, como a dengue, no projeto batizado de “Mosquito Zero”.

Travessia

Da Ilha de Itaparica veio o aplicativo D’Maré, uma mão na roda para quem faz a travessia para Salvador, uma invenção do servidor público Wagner Barreto e do professor e morador da ilha Paulo José Gonçalves. Já um grupo de 35 estudantes, representados por Matheus Miler, Thiago Alves e Sérgio Carneiro, de Lauro de Freitas, assina o projeto do SR³, um robô antibomba. Os detalhes dos projetos selecionados pelo A TARDE Inovação e Tecnologia serão apresentados, de hoje até o próximo sábado, numa série de matérias publicadas em A TARDE, com detalhes e fotos dos líderes dos projetos, além de entrevistas na rádio A TARDE FM (103,9).

"A TARDE está se renovando, atento a todos os acontecimentos e, principalmente, às novas oportunidades de expandir e explorar toda a sua credibilidade, experiência e profissionalismo em prol de novas ideias e iniciativas inovadoras. Por isso, esta nova ação de selecionar projetos e servir como rampa de projeção. É um momento de transição bastante agregador", afirma a coordenadora de Marketing e Projetos Comerciais do grupo A TARDE, Aline Costa.

