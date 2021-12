A TARDE assina termo de parceria para fórum

O Grupo A TARDE assinou nesta segunda-feira, 8, o termo de parceria de mídia com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA) para o XVI Fórum Imobiliário da Bahia, que acontecerá no dia 27 de agosto, no Bahia Othon Hotel. O evento é voltado para corretores e estudantes da área, e tem como objetivo celebrar o dia do corretor de imóveis, comemorado na data de 23 de agosto.

Durante a assinatura do termo, estiveram presentes Samuel Prado, presidente do Creci-BA, Consuelo Leal, diretora de eventos do Creci-BA, José Roberto, diretor da Capital Intelectual (CIN), Sueli Santos, gerente de Classificados do A TARDE e André Blumberg, diretor-geral do Grupo A TARDE.

Para Samuel Prado, retomar a parceria com o A TARDE é de fundamental importância para o sucesso do evento, que está em fase de preparação. "Vamos comemorar o 51º ano de regulamentação da profissão. Essa nossa parceria é antiga e garantia de que este ano o evento será ainda mais especial. Ainda estamos definindo o tema e o início das datas de inscrições, mas a estimativa é que tudo seja definido ainda este mês".

É esperado que mais de mil pessoas participem do fórum, que conta com debates e palestras já confirmados de Carlos Hilsdorf, economista e consultor de empresas. A programação incluirá homenagens aos corretores, show musical e exposição.

O evento tem ainda um cunho social, conforme revela os organizadores. Este é o sexto ano de parceria com o Hospital Aristides Maltez, que recebe a doação de 40% do valor das inscrições do fórum para a Liga Baiana Contra o Câncer.

