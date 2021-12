A liberdade é o caminho para destravar a economia, diz Flávio Rocha

O empresario Flávio Rocha, 60, exerce a função de CEO do Grupo Guararapes, que compreende a rede de lojas Riachuelo, Confecções Guararapes, Midway Financeira, Transportadora Casa Verde e Shopping Midway Mall. Ele também é fundador do Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV) e integra a lista dos 500 mais influentes da moda, segundo a revista Business of Fashion (BoF). Participa de conselhos da Fiesp, IEDI e órgãos ligados à indústria e ao varejo, além de ser um dos fundadores do movimento Brasil 200 – Independência para Todos.

Você vai participar da disputa eleitoral pela Presidência da República, em outubro, pelo Movimento Brasil Livre (MBL)?

Não. Eu pude me dar ao luxo de me lançar candidato aos 34 anos de idade, em 1994, quando ganhei mais visibilidade defendendo a reforma tributária radical com imposto único. Hoje, 24 anos depois, prefiro me dedicar ao 'Brasil 200' – nome simbólico aos 200 anos de Independência do Brasil, em 2022.

Qual o intuito do Brasil 200?

O movimento foi criado por um grupo de empresários a fim de extinguir a perda de competitividade e travamento da economia. Com o objetivo de pautar debates, firmar posições na agenda sem que seja necessário uma candidatura heroica ou simbólica. O nome Brasil 200 tem um simbolismo muito rico, mas se o País terá muito a comemorar ou muito a lamentar, daqui a quatro anos, vamos construir agora. Acredito que existe um conflito determinante nas decisões da próxima eleição: o da massa produtora. O conflito será entre a imensa maioria que produz, diria que 98% da população, que puxa a carruagem e que tem o desafio de conter uma aristocracia burocrática que se apropriou do Estado em beneficio próprio. Esse tem sido o fator de travamento da economia e de perda vertiginosa da competitividade, que significa decadência de conquistas sociais. Apesar do movimento ser da imensa maioria que puxa a carruagem, nós, empresários, temos a responsabilidade de ser os guardiões da competitividade, além de ter um papel político a desempenhar. Temos uma responsabilidade fundamental, que aposta, gera emprego, fareja a oportunidade pra depois fazer essa importante interlocução entre política e economia.

O que seria esse conflito?

Hoje patrão e empregado não são antagonistas. São aliados no esforço de produção e de puxar a carruagem. O conflito que gerou este movimento foi a negação desse 'nós contra eles' artificial. Pobre contra rico. Nordeste contra Sudeste. Conflito racial, de gênero. O conflito que existe hoje e que o movimento está conseguindo disseminar é entre quem produz e versus parasitam. Os que puxam a carruagem versus quem está em cima da carruagem. São 98% da população que puxam a carruagem, sejam empresários, sejam patrões, que suam a camisa, investem, apostam e pagam impostos para bancar uma gigantesca farra estatal de um Estado que já consome metade do imposto nacional. Assim, o Estado deixa de ser servidor e está voltado para os seus privilégios. O movimento acredita que não é possível que uma grande maioria de 98% não consiga dar um basta e de exigir desse pessoal que desça da carruagem e ajude a gente a puxar.

Você é a favor das reformas do governo Temer?

Sem sombra de dúvidas. As reformas são os únicos caminhos da gente recobrar a competitividade do Brasil. O Brasil está em queda livre em matéria de competitividade. Isso é decorrência do engessamento da economia. As economias prósperas são economias livres com pouca regulação e com Estados pequenos. Nós somos a 153ª economia em liberdade econômica. Estamos entre os 30 países menos livres economicamente. Estamos entre os 30 países mais hostis ao investimento. Um dos 30 piores ambientes de negócios. Os países que enriquecem, que são prósperos são aqueles de economia livre. É inquestionável que existe relação entre as duas coisas: quanto mais livre o país, mais próspero porque não existe outra forma de gerar riqueza se não do talento individual que vem dentro de nós. Estado só destrói riqueza. o indivíduo que cria. O talento individual não é a forma de gerar riqueza, é a única.

Em entrevista, o deputado federal Jair Bolsonaro sugeriu uma dobradinha. Aceitaria?

O deputado Bolsonaro merece o crédito de ser, talvez, o único candidato que está se aventurando a temas espinhosos, mas muito importantes. Temas esses que são sempre evitados pela imensa maioria da classe política que é refém do politicamente correto, que se dobra, se omite em temas que dizem respeito à maioria da população por temor da ditadura do politicamente correto. Então, o deputado Bolsonaro fica com esse espaço cativo apesar de às vezes pintar com cores muito carregadas. Como existe uma angústia muito grande da população porque a política se omite nesses sistemas, ele tem obtido um grande espaço, inclusive, constatado nas pesquisas. Precisamos de coerência entre o discurso econômico e o discurso dos costumes porque a política tem quatro quadrantes: esquerda, onde o protagonismo é do Estado; direita, onde o protagonismo é do indivíduo; e os espectros econômicos e dos costumes. O pessoal do nosso lado, os liberais, que deveriam fazer os contrapontos a esse protagonismo do Estado, ficam reclusos na questão do economês falando de temas que não emocionam, não chegam ao coração da grande maioria do eleitor, falando de privatização, eficiência do Estado. O que é absolutamente fundamental é entrar nesses temas comportamentais, os temas dos costumes. O deputado Bolsonaro é direita nos costumes, mas é esquerda na economia, tendo em vista as posições dele em relação ao protecionismo, nacionalismo, contra privatizações e muito reticente em relação às reformas. Então acaba em um partido político de 35 partidos de tanta complexidade é incrível, mas fica um grande vazio que é justamente aquele perfil que o eleitor está clamando. Que seja um liberal na economia, mas conservador nos costumes. Conservador não é ser moralista, não é ser careta. É apenas contrapor a uma estratégia sórdida, estratégia perversa de dominação.

Quando você fala de 'talento individual' refere-se ao empreendedorismo?

Sim. O empreendedorismo pode ser feito na iniciativa privada, como em uma empresa, ou individualmente. Uma pessoa que pega uma tela de R$ 100 e R$ 50 de tinta e transforma em um quadro que em um leilão sai por 1 milhão de reais, ela criou riqueza e não tirou riqueza de ninguém. Essa é uma visão que contrapõe a visão da esquerda. A esquerda acha que para alguém enriquecer, alguém tem que empobrecer. Enxerga um jogo de soma zero. Isso é verdade no Estado, pois o Estado não gera riqueza quando paga um super salário de 200, 300 mil reais a um privilegiado da aristocracia democrática. Você está tirando, principalmente, do mais pobre. Por isso que o Estado concentra riqueza. Tem gente que imagina que um país pobre e desigual como o Brasil, precisa do Estado, mas é ao contrário, pois o Estado é um grande concentrador de riqueza. Ao passo que a liberdade econômica é a melhor forma, a mais justa e meritocrática de distribuir a riqueza.

Neste caso, a liberdade econômica seria o caminho para melhorar a economia do país?

A liberdade econômica é o melhor caminho para destravar a economia, tornar o Brasil naquele pelotão dos países menos livres, para os países mais livres, os mais prósperos. Se a gente fizer as reformas, daqui a pouco podemos estar no ranking dos países mais livres.

Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 12,7 milhões de desempregados. Qual a saída para diminuir este índice?

Tornar o país menos hostil. A figura sublime, necessária, que deve ser valorizada é o empreendedor, gerador de emprego. Nós, aos estarmos em 153º lugar, quer dizer que nós estamos no 153º país mais hostil a essa figura. Pergunte aos investidores internacionais, eles tremem de medo com a hostilidade, a burocracia, excessiva normatização essa visão democratizante dessa pequena aristocracia burocrática tem uma visão de nós contra eles. Acham que é capital contra trabalho, rico contra pobre.

O ex-presidente Lula lidera as intenções de votos. Qual a sua opinião em relação a esse desejo do povo?

Esse é um dos motivos da existência do movimento. Há seis ou oito meses nós imaginávamos que tínhamos cumprido um ciclo de protagonismo do Estado, de intervencionismo de Estado grande e que gerou esse processo de queda de competitividade que a gente constatou. O tempo está passando, e hoje, segundo as pesquisas, o mais provável seria que se devolvesse ao Brasil a estrutura política que o saqueou. O que é muito triste, pois o que nos remete é a um passado recente do rouba mais faz. Em São Paulo existia um grande líder político que tinha seguidores fanáticos, que quando ele foi pilhado na corrupção, as pessoas argumentavam que ele rouba mais faz. Isso denota um eleitor de baixa autoestima, subserviente. A situação é similar a um cônjuge que constata a traição, mas possui dependência sentimental ou financeira, mas que fica cego àquela traição. Realmente eu tenho esse sentimento de angústia com essa parcela do eleitorado que está cega às evidências que essa quadrilha fez ao país.

Qual a relação da Riachuelo com a Bahia?

A relação da Riachuelo com a Bahia é antiga. Temos uma relação maravilhosa. A moda, a coleção, tem tudo a ver com o clima, o colorido da Bahia. Estamos nos 27 estados da federação, mas a Bahia tem um peso muito importante. É um dos poucos estados que representa 10% da nossa venda. Na Bahia, temos cerca de 2.500 funcionários. A Riachuelo é a 15ª maior empregadora do Brasil. No país, temos 40 mil funcionários.

