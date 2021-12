A Fórmula abre três novas lojas em Salvador

A rede baiana de farmácias de manipulação A Fórmula espera fechar o ano com crescimento de 10% em comparação a 2014. O percentual é considerando relevante, diante das projeções de retração da economia em mais de 3%. Somente agora, no último mês de 2015, o grupo investiu R$ 1,25 milhão na abertura de três novas lojas em Salvador, completando 15 na cidade, de um total 64 unidades próprias e franqueadas em todo Norte e Nordeste.

"Estamos aproveitando as oportunidades que surgem na crise para ocupar espaços", diz o empresário Carlos Andrade, sócio do grupo e presidente da Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio-BA). O estado abriga 48% das lojas da rede, sendo que apenas em Salvador as lojas são próprias do grupo, assim como as nove unidades de Belém (Pará). Todas as demais lojas espalhadas pelo interior baiano e estados do Norte e Nordeste são franquias.

Das três novas lojas previstas para Salvador, uma já foi inaugurada no início da semana, no Shopping Cajazeiras. "Acredito tanto no potencial desse bairro que estou investindo aqui", frisou Andrade, na inauguração da unidade no bairro mais populoso da capital baiana.

As outras lojas estão sendo instaladas na Pituba e no Shopping Itaigara (em um dos maiores espaços do centro comercial, onde antes funcionava a loja de móveis A Primordial). No total, as três unidades vão empregar 40 pessoas.

Evento

Uma das estratégias para o crescimento do grupo é a disseminação entre médicos e nutricionistas das vantagens dos produtos de manipulação, frente à indústria farmacêutica.

Neste contexto, profissionais da área foram convidados para participar neste sábado, 5, e doming, 6, no Hotel Vila Galé, em Ondina, de palestra com o médico Efrain Olszewer, especialista em medicina ortomolecular. As vantagens para os tratamentos e cuidados na área de dermatologia, nutrição e endocrinologia também constam da programação.

"Além da qualidade e personalização do produto, é um setor que vem se destacando em agilidade", frisou Bruno Costa, gerente de A Fórmula Franchise.

