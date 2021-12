A 24 dias da Copa, obras no aeroporto seguem inacabadas

Apesar das declarações feitas nesta segunda-feira, 19, pela presidente Dilma Rousseff, ao afirmar em seu programa semanal de rádio que os aeroportos brasileiros estarão preparados para oferecer um bom atendimento durante a Copa do Mundo, quem desembarca no aeroporto de Salvador ainda é recebido com obras inacabadas.

A menos de um mês da Copa do Mundo, a área externa próxima aos embarques doméstico e internacional ainda está repleta de andaimes e redes de proteção.

Alguns passageiros que desembarcaram na noite desta segunda utilizaram a área externa do embarque para esperar transportes particulares. A passagem de veículos ainda está em parte interditada na área de desembarque.

Além das áreas de desembarque doméstico e internacional, no térreo ainda estão em obras as unidades comerciais próximas ao elevador panorâmico, as escadas rolantes que ligam o térreo ao 1º pavimento e os banheiros para fiscais de pátio.

Operários de construção estão trabalhando também no período noturno. Segundo a Infraero, a previsão para o término das obras para o "Escopo da Copa" está prevista para maio.

Além das obras visíveis, usuários do terminal reclamam da falta de conforto na área de desembarque e da demora nas esteiras de entrega das bagagens.

A publicitária Gladys Jezler diz ter sofrido com o calor na área das esteiras. "Fiquei esperando 20 minutos pelas malas e estava muito quente. A praça de alimentação também é muito quente", diz.

Para o suíço radicado no Brasil, Felipe Altmann, falta planejamento na distribuição dos serviços. "As agências de câmbio estão longe do desembarque internacional", diz. Ele também lamenta os atrasos. "Todos sabiam que ia ter Copa há muito tempo. Acho uma vergonha".

Dois aeroportos

No primeiro pavimento, a primeira fase da nova área de check-in foi entregue em fevereiro. Foram construídas 36 novos pontos de atendimento antes da obra ser interrompida. A expectativa é construir mais oito postos depois da Copa do Mundo.

"A parte de embarque está no padrão internacional. Quando comparado ao desembarque, nem parece o mesmo aeroporto", afirma o passageiro Benedito Aguiar. Para a adequação e reforma do terminal de passageiros foram investidos R$ 93,53 milhões.

A Infraero não autorizou o jornal A TARDE a entrar em áreas internas do embarque e desembarque e não informou as causas dos atrasos. Por meio de nota, a Infraero informou que as obras do aeroporto de Salvador não tem como objetivo a ampliação da capacidade do terminal.

"Atualmente, o aeroporto tem capacidade para 13 milhões de embarques e desembarques. Essa capacidade atende a demanda prevista para 2014, quando são esperados 10,8 milhões de passageiros", diz trecho da nota.

adblock ativo