77% dos baianos diz que vai usar auxílio do governo pra comer

Enquanto autoridades baianas sinalizam a aproximação de um platô (ou estabilização) do número de casos de coronavírus no estado, quase um terço dos baianos dizem que já ficaram doentes ou são próximos de alguém que teve a Covid-19, aponta pesquisa do DataPoder 360, em parceria com o Grupo A TARDE.

Embora estável, o impacto econômico da crise do coronavírus segue profundo na Bahia. Mais de 2/3 da população do estado, 67%, aponta prejuízo à sua fonte de renda ou emprego como consequência da Covid-19. Um número ainda maior, 72%, afirma que deixou de pagar alguma conta no último mês, de acordo com o levantamento.

Em Salvador, 72% dos entrevistados disseram que sua fonte de renda ou emprego foi prejudicado e 66% declararam ter algum boleto atrasado. Entre os brasileiros ouvidos, 65% responderam que a crise do coronavírus lhes causou impacto financeiro e 64% relataram ter ao menos uma conta atrasada.

Em relação ao auxílio pago pelo governo federal, 77% dos baianos pretendem usar o dinheiro para comprar comida, 11% para quitar dívidas ou contas, 9% para pagar o aluguel e 3% não responderam. A maioria dos soteropolitanos (67%) também respondeu que utilizaria o auxílio para comprar alimento. Outros 19% disseram que a verba serviria para pagar contas ou dívidas, 13% afirmaram que reservariam o dinheiro para o aluguel e 1% não se manifestou.

