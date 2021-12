76% dos que recebem brindes buscam novamente a marca

Uma pesquisa feita entre consumidores de todo o Brasil indica que 76% das pessoas que recebem um brinde considerado relevante tendem a procurar novamente pela marca que os presenteou. E que apenas 20% desistiriam do mimo se tivessem que pegar uma fila para tê-lo.

O estudo explica com base científica o que os empresários conhecem de forma empírica. Dar calendários, cadernos, canetas pode ajudar a empresa a aumentar as vendas. Mas isso não é uma equação simples.

“É preciso ter cuidado com a banalização. Não é qualquer brinde que funciona”, alerta a publicitária Pérola Freeman, sócia e diretora de planejamento da Agência 96, responsável pela pesquisa, realizada em 2014. Ela destaca que o brinde precisa corresponder às expectativas do público-alvo.

Para se adaptar ao público, as tradicionais agendas que o Shopping da Bahia distribuía entre parceiros e fornecedores foram substituídas por cadernos temáticos que trazem um calendário.

“Percebemos que as pessoas estão organizando seus compromissos no celular, mas todo mundo ainda gosta de ter um caderno para fazer anotações”, explica Izabel Ciacci, gerente de marketing do Shopping da Bahia.

Os cadernos são distribuídos como brindes prioritariamente a pessoas que têm vínculo institucional com o shopping, como fornecedores, profissionais de segurança e também os superclientes, pessoas que preencheram um cadastro após realizarem um montante de R$ 3 mil em compras no centro comercial dentro do período de um mês.

Para estimular as vendas em geral, o shopping está lançando neste fim de semana uma promoção de animais de pelúcia. Um total de 25 mil bichinhos vai ser entregue a quem comprar pelo menos R$ 250 e pagar R$ 25 por cada brinde. “A ideia é que as pessoas colecionem. Então, teremos cinco espécies de animais, com cinco mil exemplares de cada”, afirma a gerente.

Para a supervisora da Limpcano, Leilane Valente, os 10 mil calendários de mesa que a empresa manda imprimir a cada final de ano servem como um estímulo barato e eficaz de fazer propaganda. “É uma forma econômica de manter a marca em exposição”, avalia Leilane. Afinal, cada calendário pode ser consultado centenas de vezes ao longo de 365 dias.

Se distribuir brindes pode ser um bom negócio, fabricá-los também é uma atividade com potencial de lucro. Há quase 30 anos no mercado, a empresa baiana Shopping Brindes produz canetas, agendas, squeezes e até power banks, um tipo de carregador portátil de celulares. E a empresa está comemorando os resultados.

“Até o momento, já temos um acréscimo de 30% nas vendas em relação ao ano passado”, afirma a gerente comercial da empresa Valcineide Teixeira, que trabalha na Super Brindes praticamente desde a abertura da empresa.

Pérola Freeman, da Agência 96, destaca a importância de se elaborar uma estratégia na hora de definir o brinde a ser entregue. Não adianta para uma empresa de serviços fazer um copo bonito, que vai ser visto, mas não ter nenhuma relação direta com o que a empresa oferece.

A pesquisa sobre brindes, aliás, foi determinada por comentários feitos por consumidores no levantamento anterior da empresa, sobre promoções no comércio. “Um dos entrevistados mencionou um copo enorme que tinha ganhado e que nem cabia em seu armário”, destacou a publicitária, assinalando que a tendência é a pessoa se desfazer do brinde em pouco tempo.

Por outro lado, ela cita como exemplo feliz de brindes os potes distribuídos pela Ovomaltine. “Você fica com aquele pote bonito no armário e a tendência é que quando o produto acabe você compre logo mais”, afirmou Pérola.

Outro aspecto destacado pela publicitária em função do levantamento é a importância de se conhecer o consumidor. Mesmo fazendo a ressalva de que no Nordeste foram ouvidas apenas 49 mulheres, ela informa que 43% delas preferiam receber brindes ligados à tecnologia do que artigos de beleza e cozinha, por exemplo. No caso de compras online, os entrevistados disseram preferir frete grátis a receber um brinde propriamente.

