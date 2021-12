4G terá frequências de 700 Mhz, diz TIM

O presidente da TIM, Rodrigo Abreu, destacou, nesta segunda-feira, 06, que o desenvolvimento do 4G virá, sobretudo, com as frequências a serem licitadas pela Anatel, provavelmente no início de 2014, das faixas de 700 Mhz. O serviço funciona desde o início deste mês com a faixa de 2,5 Ghz, licitada pelo órgão regulador no ano passado.

"Estamos tendo o ponto de partida do 4G, mas com o leilão de 700 Mhz vamos ter uma continuidade dessa história", afirmou o executivo, em seu primeiro evento público como presidente da empresa. Abreu participa do evento Tele.sintese, em São Paulo.

