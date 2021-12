46% dos brasileiros esperam piora da economia em 2016, diz pesquisa

Os brasileiros pioraram a sua expectativa para a economia do País em 2016, mostra pesquisa feita em janeiro pelo Ibope Inteligência e divulgada nesta segunda-feira, 15. Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados acreditam que o cenário será mais adverso em 2016 do que em 2015, 11 pontos porcentuais a mais que em outubro, quando 35% das pessoas apostavam em uma piora da situação econômica.

Entre os demais, 26% responderam que este ano será igual ao ano passado, contra 29% na pesquisa de outubro. E 25% esperam melhora da atividade econômica, abaixo dos 32% registrados no levantamento anterior.

A pesquisa de outubro foi feita em parceria com uma instituição internacional, a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), que fez as mesmas perguntas em 68 países. A média global dos que esperam uma piora da economia, à época, era de 22%. Os mais pessimistas eram os gregos (71%), os sul-africanos (63%) e os tunisianos (61%). Já os mais otimistas, que esperam melhora do cenário, foram os entrevistados na Nigéria (74%), em Bangladesh (72%) e na China (65%).

