Saída do Camaleão tem pedido inusitado de folião

Um pedido inusitado aconteceu na tarde deste domingo, 02, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Nos primeiros acordes da música do Chiclete com Banana, puxando o bloco Camaleão, o paulista Carlos Torres, 39 anos, surpreendeu a namorada, a também paulista Ticiana Couto, 33, com uma aliança e um pedido de casamento em pleno Farol da Barra.

O pedido levou os foliões ao delírio. Eles se conheceram no Farol da Barra em 2011, mas em "lados opostos". "Eu era 'gladiador' do Asa de Águia e ela, 'maluquete' do Chiclete. Para ficar com ela, me rendi ao Chiclete", contou Carlos. "Sou 'maluquete' desde criança. É emocionante unir as duas sensações, a de estar saindo no Camaleão e o pedido de casamento", revelou Ticiana após dizer sim ao namorado.

