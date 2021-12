Luiz Caldas anima folião pipoca com trio independente

Foi à frente de um trio independente na noite deste sábado, 1º, que Luiz Caldas mostrou porque é considerado o pai da axé music. E quem ganhou foi o folião pipoca que seguiu o trio no circuito Barra-Ondina.

O cantor e instrumentista não esqueceu de incluir no repertório músicas de sua autoria que ficaram marcadas na história do ritmo baiano não só no período de Carnaval, como "O quê que essa nega quer", "Ajayô" e "Fricote", sem deixar de mostrar disposição para animar seus seguidores até o final do circuito.

Na sexta, 28, Luiz Caldas Já havia se apresentado no circuito Dodô, mas desta vez preferiu arrastar o folião sem cordas. Neste domingo, 2, ele leva o trio independente para o circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 16h. Já na segunda, retorna à Barra e participa do Furdunço com o trio Caetanave, a partir das 21h30.

adblock ativo