Foliões aguardam início do Arrastão no Farol da Barra

Centenas de pessoas já se concentram no Farol da Barra nesta manhã, 18, para o início do tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, marcado para as 10h.

Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Timbalada animam os foliões que deram o "virote" de terça ou acordaram dispostos a curtir o último dia de festa. Os artistas receberão convidados durante o percurso no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Enquanto o desfile não começa, oito DJs se revezam no comando das pick-ups montadas na Arena DJ, no Farol da Barra, na ação denominada "Esperando o Arrastão".

A música eletrônica deve rolar até meio-dia, concluindo a programação realizada durante todo o Carnaval. Os DJs Miss Cady, Marina Diniz, Scrovinsky, Thiago Mansur, Jonathan Posso, Dj Roots, Raphael Cabral e 33Hz fazem parte do projeto.

