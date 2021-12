Daniela Mercury faz tributo acústico a Caymmi

O desfile do trio acústico de Daniela Mercury foi um dos momentos marcantes do segundo dia de Carnaval no circuito Dodô (Barra/Ondina), nesta sexta-feira, 28. Ela fez uma homenagem a Dorival Caymmi trocando o som da guitarra por violões, bandolins e percussão.

"Certa vez, Caymmi fez uma homenagem linda à Mãe Menininha do Gantois, uma das maiores ialorixás do mundo, e é com a Oração de Mãe Menininha [música de Dorival Caymmi] que eu inicio a minha reverência", disse a cantora.

A ideia do acústico, contou, surgiu ao lembrar uma brincadeira que Caymmi fez com Dodô. "Ele disse: 'o meu violão você não fura', referindo-se aos violões elétricos de Dodô. Esse trio é para mostrar que o violão de Caymmi é eterno", completou.

De vestido de azul e branco, produzido por Iuri Sarmento, Daniela cantou sucessos como O Bem do Mar e Coqueiro de Itapuã. Ao passar pelo próprio camarote, fez um dueto com Gilberto Gill, com Aquele Abraço, Toda Menina Baiana e Marina.

No chão, três professores seguiam o trio com coreografias ensaiadas durante o ano. "Seguimos a rainha há 10 anos", disse Rafael Gomes, 24. Antes da saída, uma colisão entre carro de apoio e o trio onde músicos ensaiavam, mas ninguém se feriu.

Claudia Leitte - Por volta das 16h, Claudia Leite animou o público com Lagardinho, Claudinha Bagunceira (música de trabalho) e outras. Ela fez participação com MC Guime, cantando Bola de Sabão e Plaque de 100, de autoria do funkeiro.

"Vou dançar o funk até o chão, hein?", brincou ela, que desfilou de havaiana. Já MC Guime disse ter gostado muito do Carnaval da cidade. "A recepção foi surpreendente! Já pretendo me planejar para o próximo ano", disse.

Embaixo do trio, o fã-clube Claudinha Music RJ estendia uma faixa com a foto da musa. "Viemos do Rio de Janeiro para apreciá-la. Sairemos todos os dias", disse Edson Júnior, 18, que não se cansava venerar a cantora.

adblock ativo