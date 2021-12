Crianças e adultos brincam em bloco infantil no Barra-Ondina

Choveu confete e serpentina na Avenida Oceânica na manhã deste sábado, 1º, em um cenário ideal para os pequenos foliões do bloco Happy, que completa 21 anos. Tio Paulinho é o coordenador do bloco e explica que, pela primeira vez, a programação se concentrou no sábado, sendo excluída a sexta-feira.

O animador disse estar muito satisfeito com a apresentação deste ano, comandada pela segunda vez por Mari Antunes, atual vocalista da banda Babado Novo. "O resultado é a criançada brincando, pipoca maravilhosa. Temos a responsabilidade de educar novos foliões, foliões do futuro", observou.

Participação - O céu nublado não inibiu a garotada nem seus pais, que dançaram ao som de sucessos do axé, hits do funk e conhecidas músicas infantis. A pequena Maria Júlia, 6, dançava o Lepo Lepo com as amigas Hortência, 12, e Giovana, também de 12, todas acompanhadas pelos responsáveis. Sem se preocupar com o cansaço, o volume do som ou qualquer outra coisa, a foliã mirim disse se incomodar apenas com o suor.

A empresária Viviane Marinho levou a segunda filha, Valentina, de apenas um ano. "É tradição. A mais velha veio até os sete anos e hoje é essa", conta. Luciana Carvalho levou suas crianças pela quinta vez ao bloco. A economista considera bastante familiar, animado e seguro. Apesar da segurança, ela não abre mão dos próprios cuidados.

"Dou água, passo protetor solar, coloco boné, pulseirinha de identificação e fico de olho neles". Havia uma ambulância acompanhando o bloco. Os pequenos foliões ganharam um boné, que acompanhava o abadá.

