Com Michel Teló, Claudia Leite anima a Barra

Michel Teló foi o convidado do bloco Largadinho, de Claudia Leitte, na tarde deste sábado, 1. O cantor se apresentou cantando Amiga da Minha Irmã e Levemente Alterado, animando os foliões do bloco e a pipoca.

Homenageando danças típicas de diversos países, Claudia Leitte desfilou com uma fantasia de bailarina de dança flamenca, devidamente acompanhada por cinco dançarinos que faziam as coreografias das músicas.

A cantora apresentou as recentes Largadinho e As Máscaras. Claudia Leitte também cantou Tempo de Alegria, da "rival" Ivete Sangalo. O ponto negativo é que a cantora olhou para o chão em algumas partes, como se tivesse lendo a letra em um monitor localizado na parte da frente do trio.

Mas isso não impediu a animação. A carioca Ana Martins veio a Salvador pela primeira vez apenas para curtir o trio de Claudia Leitte, e ficar hospedada no hotel que, no Carnaval, leva o nome da cantora. "Ela consegue levantar o astral de todo mundo e canta muito bem. Com certeza ano que vem estarei aqui de novo", disse.

Já o soteropolitano Marcos Cardoso pulava animadamente imitando as coreografias dos bailarinos em cima do trio. "Claudia Leitte é a nossa diva", afirmou entre um passo e outro.

No domingo, Claudia Leitte vai puxar o bloco Largadinho no Campo Grande, encerrando o Carnaval da loira, que não sairá nem segunda-feira, 3, nem terça, 4.

