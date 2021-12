Carla Cristina receberá Fredy Moura e Grupo MP7 no trio

No comando do trio Eco Axé, Carla Cristina irá receber os convidados durante sua apresentação no Carnaval de Salvador, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Fredy Moura estará ao lado da cantora na quinta-feira, 27, primeiro dia da festa. Já o Grupo MP7 sobe ao trio no domingo, 2.

O trio Eco Axé é um projeto sustentável realizado pela cantora e pela Carambola Produções, que promete ter uma ampla campanha de conscientização ecológica.

