Brown, Ivete, Psirico, Popozuda e Alinne arrastam foliões

O cacique Carlinhos Brown arrasta os foliões mais resistentes na Barra nesta quarta-feira de cinzas, 5. Os músicos da "Caetanave" acompanham Brown na festa, que ainda conta com Ivete Sangalo e Psirico. Márcio Vítor, dono do hit desta folia de Momo "Lepo, Lepo", chegou a cogitar fazer o arrastão esse ano no Campo Grande, mas como não foi possível, o cantor de Psirico se junta aos colegas no circuito Dodô.

Ivete Sangalo participa do arrastão acompanhada. Ela trouxe a cantora Alinne Rosa, ex-Cheiro de Amor, agora em carreira solo, para seu trio. Valesca Popozuda, que durante o Carnaval cantou com Claudia Leite, também é convidada de Ivete. A funkeira ficou conhecida com a música "Beijinho no ombro".



Outro que marcou presença no trio da musa do axé é Léo Santana, que também começa carreira solo nesta quarta. O cantor de "Aqui só tem negão" se despediu da banda Parangolé nesta terça no desfile com As Muquiranas. Ivete, que também levou Carla Cristina para a folia, ainda brincou com o público, questionando se alguém ia ficar com Léo Santana. Scheila Carvalho acompanha a festa em cima do trio de Ivete.





Brown também convocou "ajuda" para arrastar os foliões. Quésia Luz e Mira Callado, ex-The Voice, cantam ao lado do cacique, que abriu a festa rezando "Pai Nosso" e em seguida com uma música em homenagem à Yemanjá.

Ivete seguiu o cacique, cantando "Tempo de Alegria".

