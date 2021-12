Aos 35 anos, Olodum abre desfiles no Circuito Dodô

Depois de arrastar uma multidão pelo Circuito Osmar (Campo Grande), na noite de sexta-feira, o Olodum abriu a programação de desfiles de blocos do Circuito Dodô (Barra-Ondina) do carnaval de Salvador, na tarde deste domingo, 2.

O grupo, considerado um dos principais representantes da música afro-brasileira no mundo, completa 35 anos nesta edição da folia e faz uma homenagem a Gana no carnaval deste ano. "Os blocos afro são a base, a referência do carnaval de Salvador", disse o presidente do grupo, João Jorge Rodrigues.

