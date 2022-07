Zombi vai chegar versões para PS4, Xbox One e PC

O game Zombi, lançado exclusivamente para o Nintendo WiiU em 2012, vai ser lançado pela Ubisoft com uma versão atualizada, a partir do dia 18, para a nova geração de consoles (Playstation 4 e Xbox One) e para o PC.

Zombi é um jogo de tiro em primeira pessoa e se passa em Londres, onde uma grande praga se espalhou pela cidade e causou a morte de milhares de pessoas, ou pior, infectou grande parte da população com uma doença assustadora.

Os jogadores também experimentarão elementos originais que fizeram de ZombiU um título tão inovador, como a mochila bug-out - uma espécie de kit de sobrevivência com inventário, itens de primeiros socorros, mapas e muito mais - e a mecânica permadeath - estilo de jogo que faz com que o jogador renasça como uma nova pessoa cada vez que morre. Nessa mesma proposta, sempre que for abatido, voltar como um personagem diferente e quiser retomar todos os itens coletados anteriormente, o protagonista terá que sair à caça do seu corpo antigo e agora infectado.