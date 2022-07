YouTube muda regra de anúncios nos vídeos e gera revolta em usuários e youtubers

Desde a noite da quarta-feira, 31, uma mudança na política de monetização de vídeos no YouTube veio à tona após a reclamação de alguns youtubers dos Estados Unidos. De acordo com as novas regras, vídeos com conteúdo "pouco apropriado para anunciantes" não terão mais os anúncios no início e, portanto, não vão gerar lucro para os canais.

A política já havia sido anunciada no ano passado, mas parece que só agora está sendo aplicada. O youtuber Philip De Franco foi o primeiro a falar sobre o assunto, e revelou, via Twitter, que 12 de seus vídeos foram desmonetizados sem aviso prévio de acordo com as novas regras.

Depois disso, a hashtag #YouTubeIsOverParty tomou conta do Twitter americano, e é um dos tópicos mais comentados desta quinta, 1, e outros youtubers também expuseram problemas relacionados à mudança.P

Entre os conteúdos que são considerados "não amigáveis para anunciantes", estão conteúdo sexual, como nudez e humor relacionado a sexo; apologia às drogas; discurso de ódio e temas controversos, como guerra, política, desastres naturais e tragédias. A medida causou revolta nas redes e muitos querem uma posição da plataforma de vídeos.