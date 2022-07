YouTube lança canais pagos no Brasil e mais nove países

O Youtube, do Google, começou na quinta-feira, 9, um serviço de acesso mediante assinatura junto a criadores de conteúdo selecionados do programa de parceira. O maior site de vídeos do mundo agora permite que criadores estabeleçam taxas de acesso e aceitem anúncios, tudo à escolha deles, para os canais que criarem. No Brasil, 53 canais começaram a cobrar assinaturas.

A mensalidade média é de US$ 2,99, e os canais também têm a liberdade de oferecer pacotes anuais com desconto. Os canais com assinatura paga passam a ter o símbolo de cifrão ao lado da inscrição "assine", no respectivo botão.

O novo serviço por assinatura estará disponível em 10 países no lançamento, embora o YouTube não especifique quais. O YouTube tem falado publicamente sobre sua intenção de realizar testes com canais pagos, e não tem escondido seu interesse em ser um grande participante no segmento de conteúdo de qualidade. Em março, o YouTube disse em seu blog que tem mais de 1 bilhão de visitantes únicos por mês.