YouTube divulga os vídeos que mais se destacaram em 2017

O YouTube divulgou na manhã desta quarta-feira, 6, o "YouTube Rewind", especial que serve como uma retrospectiva de 2017 da plataforma de vídeos. Ao todo, 20 vídeos (10 no Brasil e 10 no cenário global) se destacaram no levantamento, que considera não só o número de visualizações, mas também o engajamento e os comentários dos fãs.

Entre os destaques no Brasil, estão diversos vídeos de paródias feitos por nomes como Kéfera, Whindersson Nunes e Felipe Neto. Lá fora, a lista é mais diversa, indo de vídeos de shows de talentos a animações como "It's a Heartbeat", passando por um vídeo da história do mundo em 19 minutos e clipes com Ed Sheeran.

>> Confira alguns dos vídeos mais acessados: