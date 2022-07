Xbox One vai ser vendido sem o Kinect por R$ 2 mil

A Microsoft decidiu vender uma versão do Xbox One sem o Kinect (senso de voz e movimentos) em todo o mundo. No Brasil, o console, que custa R$ 2.300, vai passar a R$ 2 mil na nova versão - mas a com Kinect continuará a ser comercializada. O novo Xbox One sem o Kinect chega ao mercado em junho, mas ainda não tem uma data específica para o Brasil.

Além da nova versão do console, a Microsoft também mudou os serviços da Xbox Live. A partir de junho, será possível assistir Netflix, Twitch, HBO Go e outros sem a necessidade de ser assinante Gold. Além disso, a cada mês, haverá dois games grátis para os assinantes Live Gold. Os primeiros serão: "Max and the Curse of Brotherhood" e "Halo: Spartan Assault".