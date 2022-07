Xbox One vai rodar 77 jogos do Xbox 360; saiba quais

A partir de novembro de 2015, 77 títulos de Xbox 360 poderão ser jogados no Xbox One. Confira a lista:

A Kingdom For Keflings

A World Of Keflings

Adventure Time: Finn and Jake Investigations

Alan Wake

Alien

Hominid HD

Assassin's Creed: Brotherhood

Assassin's Creed II

Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Banjo-Tooie BattleBlock Theater

Bayonetta

BioShock

BioShock Infinite

Borderlands

Brothers in Arms: Hell's Highway

Cars

Child of Eden

Civilization: Revolution

Dark Souls

Dead Space

Defense

Grid

The Awakening Destiny

The Taken King

Disney Infinity 3

Disney Universe

Endwar

Fable 2

Fable 3

Fable: The Journey

Fallout 3

Far Cry 2

Far Cry 3

FIFA 16

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgement

Geometry

Wars Evolved

Guitar Hero Live

Halo 3

Halo 4

Halo: O.D.S.T

Halo: Reach

Halo Wars

Hexic HD

Jetpac

Refuelled

Just Cause 2

Just Dance 2016

Kameo: Elements of Power

Madden NFL 16

Mass Effect

Metal Gear Solid 5: The Phantom

Pain

Monster High: New Ghoul in School N+

NBA 2K16

NHL 16

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Pro Evolution Soccer 2016

Rainbow Six Vegas

Rainbow Six Vegas 2

Risen Risen 2

Rugby World Cup 2015

Shadow Complex

Skylanders: SuperChargers

Small Arms

Sonic Adventure 2

Super Meat Boy

Toy Soldiers

Toy Soldiers: Cold War

Trials

Viva Piñata

Viva Piñata: Trouble In Paradise

Worms 2: Armageddon

WRC 5

WWE 2K16