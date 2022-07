Xbox One terá reconhecimento de voz em português

O Xbox One vai ter a opção de comando de voz em português no lançamento do console no Brasil, em novembro. O site oficial do aparelho não constava o Brasil, mas a Microsoft enviou uma nota corrigindo a informação.

O console terá a opção de comando de voz em 10 dos 13 mercados onde será lançado. Entretanto, o comando "Xbox on", que liga o aparelho, só vai funcionar inicialmente nos EUA, Reino Unido, Canadá, França e Alemanha.

"Entregar uma ótima experiência de voz ao redor do mundo envolve muitas complexidades. Estamos trabalhando duro para adicionar mais funções de voz e mais países; teremos mais detalhes para compartilhar no futuro", disse a Microsoft.