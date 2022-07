Xbox One será lançado em novembro e vai custar US$ 499

A Microsoft Corp disse nesta segunda-feira, 10, que seu novo console Xbox One será lançado em novembro e custará 499 dólares nos Estados Unidos, um preço mais alto do que a maioria dos jogadores esperava.

O preço é maior em relação ao atual console, o Xbox 360, mas inclui um sensor de movimento Kinect para o jogos sem uso das mãos.

A Microsoft anunciou o Xbox One em maio, como o mais recente movimento em sua rivalidade com a Nintendo Co Ltd e Sony Corp no setor de videogames, avaliado em 65 bilhões de dólares anuais.

Em um evento chamativo na feira Electronic Entertainment Expo (E3), em Los Angeles, a Microsoft disse que o console será vendido em 21 países, incluindo o Reino Unido, a 429 libras.

O anúncio do preço ocorreu com alguns lamentos da plateia, em grande parte grandes entusiastas dos jogos, que esperava por um preço mais barato.

O Xbox One de 8 gigabytes é mais caro do que o modelo de 8GB do novo console da Nintendo, Wii U, a 300 dólares. A Sony poderá detalhar os preços de seu novo PlayStation 4 em uma apresentação na E3, ainda nesta segunda-feira.

A Microsoft também anunciou títulos de jogos exclusivos para o novo console, incluindo uma edição para o Xbox do "Minecraft" e um novo jogo "Halo", que será lançado em 2014.

Yusuf Mehdi, executivo da divisão de entretenimento interativo da Microsoft, não definiu as metas de vendas para o novo Xbox, apesar de seu console existente atualmente ser o mais vendido no mercado dos Estados Unidos.

"Não temos nada de novo para anunciar que não seja o preço", disse Mehdi em uma entrevista.