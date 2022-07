O novo console da próxima geração da Microsoft, o Xbox One, será fabricado no Brasil. O anúncio foi feita nesta sexta-feira, 25, durante o Brasil Game Show, feira de games que acontece em São Paulo até terça-feira, 29.

O videogame já está em pré-venda no Brasil. A edição de lançamento do Xbox One Day one Edition é vendida por R$ 2.199, que inclui o console, um sensor Kinect, um controle, uma conquista exclusiva, cabo HDMI e fone de ouvido para bate-papo. O lançamento do game será no dia 22 de novembro e passará a custar R$ 2.299.

O Xbox One possui um processador 8 Core, 8GB de memória RAM, 500GB HDD, HDMI e leitor Blu-Ray. O Kinect traz uma série de melhorias em relação à edição do Xbox 360, como uma câmera 1080P e sensor infravermelho, que permitem que o usuário jogue em qualquer tipo de luminosidade, novo sistema de reconhecimento de voz e isolamento de ruídos externos, campo de visão ampliado e reconhecimento em tempo real. O controle do Xbox One foi atualizado com mais de 40 inovações técnicas e de design.

Já existem três games exclusivos à venda no Brasil para o Xbox One, todos totalmente em português, por R$ 199: Forza Motorsport 5, Dead Rising 3 e Ryse: Son of Rome. Nos próximos meses a previsão da Microsoft é lançar mais 23 títulos.