Xbox One chega ao Brasil no dia 22 de novembro

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 4, que o Xbox Onde vai chegar no Brasil no mesmo dia que nos Estados Unidos: 22 de novembro. O console já estava em pré-venda no País desde junto, no valor de R$ 2.200.

Junto com o novo console, vão chegar games em português: Call of Duty: Ghosts, Assassin's Creed IV: Black Flag e Watch Dogs. Além deles, também estarão os exclusivos para o console Ryse, Forza Motorsport 5, Killer Instinct e Dead Rising 3, nesses casos, sem legendas e dublagem no nosso idioma.