Xbox 360 e Xbox One ficam 25% mais caros

A Microsoft anunciou nesta sexta-feira, 2, que os consoles Xbox 360 e Xbox One vão ter seus valores reajustados em 25% a partir do dia 1º de novembro. Pouco adiantou a fabricação dos consoles no país, já que os principais componentes continuam vindo de fora do país e a alta do dólar influenciou a decisão.

"Depois de avaliar cuidadosamente as flutuações cambiais no mercado brasileiro e nossa estratégia de longo prazo, estamos ajustando os preços de varejo sugeridos de consoles Xbox atualmente no mercado", disse, em nota, Willen Puccinelli, gerente geral de Xbox no Brasil.

O console da nova geração, Xbox One, sem o Kinect, vai passar de R$ 1.999 para R$ 2.499, quase o mesmo valor do PS4 fabricado no Brasil (R$ 2.600). Já o Xbox 360 passou de R$ 899 para R$ 1.099. "Os produtos em estoque irão permanecer no preço sugerido anterior até primeiro de novembro. Conforme introduzimos os novos produtos em outubro, esses consoles vão refletir nossos novos preços sugeridos", continuou a nota.

"Esta não é uma decisão que tomamos facilmente, já que sabemos que gerará um impacto direto e real sobre nossos consumidores no Brasil. No entanto esta é uma necessidade para o nosso negócio, para que possamos continuar a entregar a experiência de Xbox que os fãs conhecem, amam e esperam de nós", finalizou Willen.