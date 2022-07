Xbox 360 domina 85% do mercado de consoles no Brasil

A Microsoft está na frente da Sony em relação aos consoles da atual geração de videogames. Segundo a empresa de pesquisa de mercados Gfk, o Xbox 360 domina 85% do mercado nacional, enquanto o Playstation 3 e o Wii dividem 15% da popularidade.

Desde que o Xbox 360 começou a ser fabricado no Brasil, em outubro de 2011, o valor do console foi reduzido em 40%, favorecendo o crescimento das vendas. Como o Playstation 3 também começou a ser produzido no País em 2012, é capaz que essa diferença entre o PS3 e o Xbox 360 seja reduzida.

Outra questão que pode explicar esse número é a pirataria. O Xbox pode ser destravado facilmente, aceitando jogos baixados da internet ou comprados em camelôs. Já o Playstation 3 foi destravado há apenas dois anos, mesmo assim, o procedimento ainda é mais difícil do que o do console da Microsoft.