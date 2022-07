Windows 10 harmoniza dispositivos operados pela Microsoft

A Microsoft revelou mais detalhes, nesta quarta-feira, sobre seu próximo sistema operacional, Windows 10, concentrado em harmonizar os diversos dispositivos com acesso à internet, que as pessoas usam diariamente.

A gigante americana da informática quer tornar mais natural a interação com os dispositivos, como ocorre com as conversas casual com Cortana, assistente pessoal virtual da companhia.

"O número de dispositivos está explodindo ao nosso redor", disse Terry Myerson, da Microsoft, durante apresentação à imprensa e a analistas na sede da companhia em Redmond, Washington.

"Deve ser fácil deixar um dispositivo e pegar outro, retomando de onde paramos, a tecnologia tem que sair do caminho", acrescentou.

O Windows 10 é desenhado levando em conta as observações de milhões de pessoas, que puseram em prática as primeiras versões do sistema operacional, disse Myerson.

O porta-voz da Microsoft disse, ainda, que esta contribuição e desenho cria a base sobre a qual desenvolvedores podem construir aplicativos para smartphones, tablets, computadores portáteis e de mesa, bem como consoles de vídeo game Xbox One.

No primeiro ano posterior ao lançamento do Windows 10, estará disponível a atualização gratuita para computadores que usam versões anteriores a Windows 8,1 ou Windows 7.

A Microsoft acrescentou que manterá o Windows 10 atualizado durante a vida útil dos dispositivos.

O assistente pessoal virtual Cortana e sua habilidade de responder como se estivesse em uma conversação, estará disponível nos computadores pessoais.

A Microsoft também apresentou um novo navegador de internet, denominado Spartan, que também terá Cortana incorporada.

Spartan está preparado para ser o sucesso do Internet Explorer.

"O projeto Spartan é uma nova experiência de navegação na internet, prevista para ser móvel e funcionar através de toda uma família de aparelhos", afirmou Joe Belfiore, outro dirigente da Microsoft, presente no evento de terça-feira.