WhatsApp traz frases de volta após críticas sobre "status"

A mais recente atualização do aplicativo WhatsApp causou um enorme alvoroço entre internautas. Vários usuários do app criticaram a substituição das frases de efeito pelo novo "status" com feeds de fotos e vídeos.

Após as reclamações, a empresa decidiu trazer a versão antiga de volta. Contudo, o retorno não vai eliminar o "status" com o feed de fotos e vídeos, que desaparecem em 24 horas. O WhatsApp ainda não divulgou quando a atualização final vai chegar para todos os usuários do app.





Devia ter uma maneira de desativar esses status novo do #whatsapp é insuportável — Suellen 🎈 (@suuhazevedo) 26 de fevereiro de 2017





#Whatsapp odeio esta atualização nem da pa mandar indirectas pelo estado tem de ser por fotos 😂😂 — Inês 🌹 || 70 days ❤ (@moreninha_333) 26 de fevereiro de 2017