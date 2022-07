Whatsapp terá chamada de voz

Assim como o Skype, o Whatsapp também vai fazer chamadas de voz. O anúncio foi feito por Jan Koum, criador do aplicativo, em uma palestra nesta segunda-feira, 24, no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona (Espanha). Esta mudança, que vai acontecer até junho, é a primeira desde que o Facebook comprou o Whatsapp por US$ 16 bilhões (cerca de R$ 38,25 bilhões).

Koum repetiu várias vezes que a recente aquisição "não vai mudar em absoluto" a estratégia global do Whatsapp e, especialmente, nem a política de privacidade. O Whatsapp, nascido nos Estados Unidos em 2009, tem 450 milhões de usuários mensais ativos, 70% deles ativos diariamente.

A popularidade do serviço pode ser explicada porque a cada vez mais usuários de smartphone optaram por esta opção de mensagem em vez dos tradicionais SMS - entre outros motivos, por ser gratuita.

O Whatsapp é uma espécie de SMS para smartphones. O aplicativo é gratuito por um ano, após o período, custa US$ 1 (cerca de R$ 2,35) para cada ano de uso. O Whatsapp está disponível para iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry.