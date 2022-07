WhatsApp sofre 'queda' nesta sexta e se recupera uma hora depois

Falhas técnicas teriam derrubado o aplicativo WhatsApp no início da manhã desta sexta-feira, 3. Por conta do problema, o serviço de comunicação ficou fora do ar em todo o mundo por mais de uma hora.

De acordo com o site DownDetector, a "queda" no aplicativo começou por volta das 5h30 (horário de Brasília) e "poderia estar associado a problemas técnicos mais que a um ataque ao serviço".

O serviço voltou a funcionar normalmente por volta das 7h15. A empresa resposnsável pelo WhatsApp ainda não se pronunciou.

O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, diversos usuários falaram sobre o caso. Alguns, inclusive, brincaram com a situação.

Tweets sobre whatsapp caiu