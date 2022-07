WhatsApp permite silenciar contatos e marcar como "não lido"

O WhatsApp recebeu uma atualização nesta quarta-feira, 22, que permite que o usuário silencie alguns contatos - e não apenas grupos - , marque mensagens como "não lidas" e economize o pacote de dados em ligações. A versão 2.12.194 ainda não está disponível no Google Play, mas é possível baixar pelo site.

O recurso de marcar como "não lida" serve para o usuário deixar para ler as mensagens depois, mas a partir da primeira vez que leu, serão exibidos os dois traços azuis que indicam que a mensagem foi lida.

Para baixar, é preciso acessar o site do WhatsApp e clicar em "Download Now". No smartphone, é preciso ir até a área Segurança, no menu Configurar, e marcar "Ok" na caixa "Fontes Desconhecidas". Uma vez que o programa for baixado, é só clicar sobre "WhatsApp.apk".