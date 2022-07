WhatsApp permite chamada de vídeo com até 50 pessoas

Quem precisar fazer reunião poderá recorrer ao WhatsApp. Através de uma integração com o Messenger Rooms, o aplicativo possibilita a criação de uma sala de reunião de videochamadas em grupo com até 50 pessoas, mesmo que elas não tenham perfil no Facebook.

Criada em abril deste ano, a novidade, válida para Android e iPhone (iOS), possibilita convidar os amigos pelo próprio WhatsApp, por meio de um link direto enviado no chat do app.

Como criar chamada de vídeo no WhatsApp com 50 pessoas

1) Abra uma conversa privada ou em grupo no WhatsApp e toque em "+" — ou no clipe, no caso do Android. Selecione a opção "Sala" e clique em "Entrar no Messenger";

2) Vá em "Atividade da Sala" e defina o assunto da conversa;

3) Toque em "Criar sala como..." para finalizar. Para convidar os amigos, toque no botão "Enviar link no WhatsApp". Uma mensagem automática com um link de convite será adicionada ao WhatsApp. Envie o link para os convidados e aguarde eles entrarem na sua sala.

4) Para entrar, basta tocar no link recebido no WhatsApp e selecionar a opção "Participar". A partir daí, basta confirmar o login no botão "Entrar como..." e iniciar a videochamada.