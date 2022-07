WhatsApp passa por instabilidade e fica fora do ar em vários países

Após passar por instabilidades ao longo da tarde desta quarta-feira, 3, o aplicativo de mensagens WhatsApp ficou fora do ar no Brasil e em vários outros países do mundo por mais de 2 horas.

De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, não era possível acessar a plataforma, que exibia uma mensagem fixa de que o serviço estava tentando se conectar ao servidor de internet. Com isso, usuários da plataforma em todo o mundo não conseguiam enviar e receber mensagens de texto e de voz, assim como realizar ligações para outros contatos.

Segundo o site norte-americano Outage Report, que monitora serviços e plataformas online, o número de queixas sobre a estabilidade do serviço chegou a 2,5 mil em vários países ao redor do mundo - na maioria, Estados Unidos, América Central, Europa e América do Sul.

Queda

A instabilidade começou por volta de 17h desta quarta. O sinal, então, começou a ser restabelecido às 17h40, quando o número de alertas diminuiu nos países afetados. No entanto, logo a plataforma voltou a apresentar instabilidades em vários países e só voltou a enviar e receber mensagens às 19h30 - ainda com certa instabilidade.

No momento da queda de sinal, o aplicativo de mensagens deixou de funcionar nas plataformas para iOS, Android e desktop e em todos os tipos de acesso à internet, como 3G, 4G e Wi-Fi.

Procurado pelo Estado, o WhatsApp disse que "está ciente do problema e trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível." A empresa, porém, ainda não divulgou a causa da queda do serviço.