WhatsApp muda novamente e as frases do status estão de volta

O status antigo do WhatsApp está de volta após algumas reclamações de usuários. A novidade reapareceu na atualização do aplicativo para Android. Com isso, volta a ser permitido colocar frases ao lado da foto do perfil. Contudo, agora esse recurso é chamado de "recado". O funcionamento é o mesmo de antes.

As frases estavam sem espaço no WhatsApp após a atualização do status, que passou a disponibilizar vídeos e fotos que somem em 24 horas. Mas os usuários criticaram a mudança e o aplicativo deu novo lugar para as frases.

Como usar a ferramente "recado":

Para disponibilizar uma frase no seu aplicativo, basta ir nas configurações de perfil, clicando no ícone de três pontos. Em seguida, escolha "configurações" e você terá acesso ao seu antigo status.

Para mudar, abra as configurações do perfil tocando em cima da sua foto. Depois, é só mandar sua mensagem.