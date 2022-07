WhatsApp libera função para mandar mensagem via web

Menos um motivo de desculpa para não responder aquela mensagem no WhatsApp. Foi anunciado oficialamente nesta quarta-feira, 21, que o aplicativo ganha versão que permite a troca de mensagens pela web.

Para usar o recurso, é necessário entrar no web.whatsapp.com pelo Google Chrome. Com o WhatsApp atualizado, é preciso escanear um QR Code que vai aparecer. A partir daí, o smartphone - por enquanto com Android, BlackBerry e Windows Phone - vai parear com o um cliente web para acessar o serviço de mensagens. É preciso salientar que o aparelho deve estar conectado durante o processo.