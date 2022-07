Whatsapp libera função para economizar pacote de dados

O WhatsApp criou um novo recurso que vai fazer a alegria dos usuários de iPhone e Android. Agora é possível economizar o pacote de dados do aplicativo, fazendo com que as conexões durem por mais tempo.

Para fazer a mudança, é preciso baixar a versão mais atual do APP. Depois, acessar o menu "Configurações/ Ajustes" e ir para "Ligações"(iOS) ou "Conversas e Chamadas" (Android). Uma vez nesse menu, basta selecionar a opção "reduzir uso de dados".