WhatsApp enfrenta instabilidade na véspera do Ano Novo

O WhatsApp passa por instabilidade desde a tarde desta quinta-feira, 31, véspera do Ano Novo. Segundo o site Down Detector, que monitora os serviços online, o app começou a apresentar problemas às 14h33 (horário de Brasília). Inicialmente focada na Europa, a falta de conexão também afetou cidades dos Estados Unidos, da Índia e do Brasil.

Cerca de 900 milhões de usuários utilizam o aplicativo, o que pode está causando a instabilidade do serviço. O Facebook, empresa que é dona do WhatsApp, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Vários usuários usaram as redes sociais, como o Twitter, para reclamar da situação. O assunto chegou a ser o mais comentado no microblog.

WhatsApp caiu, 2015 acaba logo! — Felipe Castanhari (@FeCastanhari) 31 dezembro 2015







whatsapp já caiu tanto que eu nem tenho mais piada pra fazer — Samir Luiz (@SamirLuizz) 31 dezembro 2015







