Whatsapp deixa de disponibilizar recursos e internautas reclamam

Nas plataformas digitais, usuários do WhatsApp relataram que estão mais conseguindo mais acesso ao "visto por último" e ao status no aplicativo no início da tarde desta sexta-feira, 19. O suposto problema tem afetado tanto usuários do Android quando iOS (iPhone), independente das configurações de privacidade relacionadas ao recurso.

O campo que apresenta o status mostra apenas o nome do usuário. Ficam em branco os campos de "visto por último", que não aparece mesmo que o recurso esteja habilitado, e as mensagens "gravando áudio" e "digitando". Alguns usuários também relataram notar o WhatsApp temporariamente indisponível para cadastrar um novo número.

Algumas usuários nas redes sociais estão em dúvidas se a mudança é um bug ou é um novo recurso, indicando que o WhatsApp tirou o visto por último. Vale lembrar que o app não permite desativar as mensagens "online", "gravando áudio" e "digitando", possibilidade desejada por alguns usuários do mensageiro.

Ao tentar alterar o ajuste associado ao "Visto por último", o WhatsApp exibe uma mensagem de "Falha ao atualizar as configurações de privacidade", e exibe a mensagem "Carregando..." durante algum tempo.