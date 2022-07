WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira, 3. Usuários do serviço relatam que não conseguem baixar áudios e imagens. Os sistemas Android, iPhone (iOS), além da versão web, foram atingidos pela falha.

Segundo usuários nas redes sociais, a instabilidade começou por volta das 10h30. De acordo com o site Down Detector - plataforma que analisa falhas de sistemas virtuais -, até às 11h foram registradas 17.242 reclamações sobre falhas no Whatsapp.

Mapa da Down Detector aponta as regiões mais afetadas no Brasil

No Brasil, as regiões com mais registros de falhas foram as cidades de São Paulo, Curitiba, Brasília, Recife e Fortaleza. Na internet, pessoas indicam que o problema se estendeu ao Instagram e Facebook, ambas empresas do mesmo dono do Whatsapp, o programador norte-americano Marck Zuckerberg.